إصابة طفل سقط من الطابق الثاني بالبدرشين.. والتحريات تنفي وجود شبهة جنائية

تسبب سقوط طفل من شرفة منزله بالطابق الثاني في قرية المرازيق التابعة لدائرة مركز شرطة البدرشين، بإصابته بكسور وعدة كدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقله لمستشفى المركز لتقلي الرعاية الطبية اللازمة.

بداية الواقعة

وكان مركز شرطة البدرشين قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات دائرة المركز، يفيد باستقبال طفل في العقد الثاني من عمره، يدعى «رحيم. ط»، 12 عامًا، مصابًا بعدة كسور وكدمات متفرقة بالجسد؛ إثر سقوطه من علو، وجرى إسعافه على الفور، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لحالته.

وبالانتقال والفحص وسؤال أسرة الطفل، قرروا أنه حال لهو الطفل اختل توازنه وسقط، ونفوا وجود شبهة جنائية حيال وقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة تطلب تقرير الكشف الطبي

وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الكشف الطبي للطفل، واستدعت عددًا من أفراد أسرته لسماع أقوالهم، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب الواقعة.

وكلفت رجال المباحث بسرعة استكمال تحرياتهم حيال الواقعة، وبيان إمكانية وجود شبهة جنائية حيال سقوط الطفل من عدمه، وموافاة النيابة بالمستجدات.