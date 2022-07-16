مصرع طفلين والعثور على جثتي شابين في حوادث غرق متفرقة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، عددا من حوادث الغرق، من بينها العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية في مركز أشمون، وغرق طفلين في قرية «بجيرم» التابعة لمركز قويسنا أثناء الاستحمام، فضلا عن إنقاذ طفل آخر كاد أن يغرق في مياه ترعة.

غرق طفلين بقرية بجيرم بقويسنا

ولقي طفلان مصرعهما غرقا في ترعة قرية «بجيرم» التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، أثناء الاستحمام، حيث توفى الطفل الأول وتم استخراج جثته في الحال، وحاول الأهالي إنقاذ حياة الطفل الثاني وتم نقله إلي المستشفى، لكنه توفي هو الآخر وفشلت محاولة إنقاذ حياته.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في «جريس»

وعثر أهالي قرية «جريس» على جثة شاب مجهول الهوية في فرع نهر النيل المار بالقرية، وجرى استخراج الجثة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإرسال نشرة بصورته وملابسه التي يرتديها إلي أقسام الشرطة لبحث المحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنقاذ طفل من الغرق

وتمكن أهالي قرية كفر «الحما» التابعة لمركز أشمون، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كاد أن يغرق في ترعة القرية أثناء الاستحمام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقل الطفل إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في شبين الكوم

ونجح الإنقاذ النهري في المنوفية، في انتشال جثة شاب مجهول الهوية عُثر على جثته بالقرب من كوبري القاصد بمركز شبين الكوم، وتم إرسال مواصفاته إلي أقسام الشرطة، وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.