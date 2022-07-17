حظك اليوم برج العذراء الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء شخص قوي يحب عمله كثيرًا وهو صبور وقادر على تحمل الصعاب وظروف الحياة ولا ييأس أبدًا، فهو لديه الكثير من التحديات ويواصل العمل للوصول إلى النجاح الذي يتمناه.

صفات أنثى برج العذراء في الحب

أنثى برج العذراء لا تقع في الحب بسهولة فهي يصعب إرضاؤها، وتبحث عن من يملي عقلها ويرضي رغباتها وأماني ها التي قد تكون صعبة التحقيق، وتسعى للوصول إلى الحب الحقيقي الصادق إلا أنها ترفض الحب الخيالي المقتبس من القصص والروايات، فهي تميل للواقع ولا تسرح بخيالها، وتتطلع إلى الكمال، وقبل أن تدخل في أيّ علاقة عاطفية تحلل شخصية شريك حياتها جيدا وعيوبها وتقيمها جيدًا قبل أن تقرر الارتباط به، وعندما تجد الرجل المناسب تصبح متيمة به ومخلصة له، وتكون ودودة ولطيفة ومحببة في تعاملاتها مع الآخرين وشريكة مثالية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إلى أن القمر يتواجد في مواجهة برجك اليوم مما يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنظم أفكارك وتنتبه لحقوقك، كما يجب عليك الانتباه عند توقيع عقود أو أوراق، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تحاول اليوم أن تكون ذو سلطة وتفرض رأيك وقراراتك وتحكماتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يُصاب شريك حياتك بالاختناق منك، وذلك وفق عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».