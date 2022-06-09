صدقي صخر يكشف كواليس مشاركته بمسلسل «ريفو»: حققت حلمي فيه

كشف الفنان صدقي صخر كواليس مشاركته في بطولة مسلسل «ريفو» الذي عرض الأيام الماضية عبر منصة «Watch It» الإلكترونية، إذ يجسد دور «مروان» والذي حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرض المسلسل.

وقال صدقي صخر إنه في البداية تلقى مكاملة هاتفية من فريق إنتاج المسلسل ليشارك به ولكنه عرض عليه دور مختلف عن «مروان»، وبعد عدد من المناقشات وانضمام الفنان أمير عيد أيضا للعمل استقر صناع المسلسل على تجسيده لدور «مروان».

صدقي صخر: بحب المزيكا من صغري

وعن تجسيده لشخصية موسيقية ضمن أحداث المسلسل، أضاف «صخر»، خلال لقائه في برنامج «Insider بالعربي»: «أنا بحب المزيكا جدا وبلعب مزيكا من صغري، والكاركتر كدا شخص بيلعب مزيكا من صغره معندوش صحاب كتير، بس فكرة أني أكون في عمل فني طالع أني بمثل فيه وألعب مزيكا، دا كان حلمي، وانبسط بيها جدا».

كما أوضح أنه كان بالفعل يؤدي التراكات التي قدمها في مسلسل «ريفو»: «أنا كل التراكات اللي بلعبها في المسلسل بلعبها فعلا مش بمثل إني بعمل كدا، كل التراكات دي جاتلنا النوت بتاعتها واتدربنا عليها، وده كان حلم عندي أني ألعب مزيكا وأمثل في عمل».

صدقي صخر يعبر عن سعادته بالعمل مع أمير عيد

أما عن رأيه في شخصية «مروان» التي يجسدها، فهو يرى: «شخصية مروان أنا شايف أنها غنية جدا، وبتتلعب في حقبتين، حقبة التسعينات، والزمن الحاضر، وكل واحدة مختلفة عن التانية، وكل دا خلاني كممثل أدي الشخصية كتير وأنا انبسطت بيها جدا».

كما أعرب «صخر» عن سعادته بمشاركته مع الفنان أمير عيد في العمل، مؤكدًا أنه أدى الدور بشكل جميل جدا سوف يحبه الجمهور بعد مشاهدتهم للمسلسل: «أنا ممكن رأيي فيه مجروح لأني بحبه جدا، ولكنه لبس الكاركتر بشكل جميل جدا اتفرجوا واحكموا بنفسكم عليه».