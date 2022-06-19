كواليس «قفزة الثقة» لـ صدقي صخر في حمام السباحة بـ«مسلسل ريفو» (فيديو)

نشر الفنان صدقي صخر مقطع فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد «مسلسل ريفو»، الذي يعرض على منصة «Watch It» الإلكترونية، والخاص بسقوطه والفنانين أمير عيد وتامر هاشم، داخل حمام السباحة، واستعدادهم لهذا المشهد قبل انطلاق التصوير، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

صدقي صخر وأمير عيد وتامر هاشم في قفزة الثقة

وظهر صدقي صخر، بصحبة تامر هاشم وأمير عيد، وهم يقفون في مكان عالٍ ويستعدون للقفز داخل حمام السباحة، وعلّق صخر عليها قائلا، «كواليس مشهد قفزة الثقة».

أبطال مسلسل ريفو

يذكر أن مسلسل «ريفو»، من بطولة أمير عيد، وتامر هاشم، وركين سعد، وسارة عبدالرحمن، وصدقي صخر، وحسن أبو الروس، وملك الحسيني، ومريم بدوي، ومينا النجار، ومحمد مولا، وعمرو جمال، وهشام الشاذلي، وأحمد فاضل، ويوسف حشيش، ومن ضيوف الشرف محسن محيي الدين، والمطرب حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور أحداث المسلسل، في فترة التسعينيات من القرن الماضي، من خلال فرقة موسيقية اسمها ريفو، تسعى لتغيير شكل الموسيقى، وبمرور الزمن تتغير الأحوال وتتبدل أحوالهم، وكل من يذهب لحياة مختلفة.