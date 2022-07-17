حظك اليوم برج الميزان الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

تشعر أنثى برج الميزان بأنها محبوبة من الآخرين وتمتلك صفات عديدة أولها أنها مستمعة جيدة ما يجعل الجميع ينجذبون إليها، كما تستطيع التعامُل بأريحية مع الأشخاص باختلاف شخصياتهم وتنظر للأمور بارتياح، كما تمتلك أسلوبًا جداليًا مميزًا يؤهلها لقيادة العديد من النقاشات والدفاع عن قضاياها.

صفات أنثى برج الميزان

تمتلك أنثى برج الميزان، العديد من الأفكار الإبداعية وتنجح في أن تكون مديرة فهي تولد قائدة بشكل طبيعي، وعلى مستوى التعاملات الشخصية فهي تواجه صعوبة في إخفاء مشاعرها، وتقول ما يجول بخاطرها دون تردد.

كما تُحب التجمّعات والمناسبات الاجتماعية، وتحب النجاح والمثالية وتسعى وراء تحقيق طموحاتها، والتفكير بمشاريع جديدة لإنجازها بشكل مستمر، وتهتم كثيرًا بالتفاصيل ولا تستطيع البقاء مع شخص لا تحبه حتى لو كان يحبها.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل اليوم مما يمنحك نشاطًا وتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك رغم ما تمر به من ضغوط وأحداث كثيرة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن فينوس يتواجد بمنزل الحظ اليوم مما يجعلك تجلس مع من تحب وتقضي أوقاتًا ممتعة وتقوم بنشاطات مميزة تشعر فيها بالمتعة، كل ما عليك هو ألا تترك شيئًا يفقدك حماسك، بحسب «عبير» في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».