حظك اليوم برج العقرب الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتقد العديد من الأشخاص أن مواليد برج العقرب هم أشخاصًا يصعب فهمهم وقاسيين في التعامل ولكن الوضع ليس كذلك، فهم أشخاص طيبون وبسطاء ولكنهم لا يحبون الأذية وإذا تعرضوا لها يردونها فلا يستطيعون السكوت عن حقهم، ولا يتلزمون الصمت عند التعرض للاضطهاد أو الظلم.

صفات برج العقرب

ومن صفات برج العقرب، الرومانسية والحنان والعطف والكرم، كما أنهم يحبون عملهم كثيرًا ولا يتأخرون عنه ويحبون تأديته على أكمل وجه دون تقصير، ودائما ما يتلقون إشادة مدرائهم في العمل، إذ أنهم يمتلكون العديد من الاقتراحات التي تلقى صداها ونجاحها.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تشعر اليوم بهدوء وراحة نفسية وتستمتع بوقتك وتصر على القيام بواجباتك على أكمل وجه، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك للتعبير عن مشاعرك تجاه من تحب ببساطة وارتياحية وتتلقى ردود فعل جيدة، وذلك وفق ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».