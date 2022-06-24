«زووم إفريقيا» في حلقة مميزة من أسوان عاصمة الشباب غدا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج «زووم إفريقيا» على قناة CBC، من قلب عاصمة الشباب الإفريقي أسوان، وذلك غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء.

جولة داخل المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

وتجري سالي عاطف جولة داخل المركز الثقافي الإفريقي بأسوان، مستعرضة ثقافات وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، إذ يحوي المركز مقتنيات تعبر عن ثقافة شعوب القارة السمراء، كما تجري لقاء مع المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الإفريقي، عن الطعام الأفريقي وطرقه المختلفة، تلتقي الإعلامية مع أحمد الدكروري، صاحب مطعم إفريقي بأسوان، وتسلط الضوء على فكرة المطعم وأبرز الأكلات الإفريقية التي يقدمها، وسر تتبيلة «ماما جلوريا».

لقاء مع عازف الطنبور السوداني ثابت تبد

كما تلتقي سالي عاطف مع الفنان وعازف الطنبور السوداني ثابت تبد، حيث يقدم مقطوعات من أفضل أغانيه، ويتحدث عن فترة حياته في أسوان وبداية دخوله عالم الطرب، ومدى تأثره بالفنان الكبير محمد منير.

برنامج «زووم أفريقيا» يذاع السبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة سي بي سي.