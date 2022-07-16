عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن الموقف المصري والعربي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره للقمة السعودية الأمريكية عبرت عن الموقف المصري والعربي الشامل والحقيقي في الرد على كل الدعاوى الأوروبية والغربية التي انتشرت منذ نهاية عام 2010 وحتى الآن.

حسين: الغرب أدرك الخطأ الذي وقع فيه

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مثل تلك التصريحات قد تراجعت إلى حد كبير بعدما أدرك الغرب الخطأ، حيث أن الدول الأوروبية سعت للسماح بوصول قوى سياسية دينية متطرفه للحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي حدث بالفعل في عدد من الدول العربية.

بناء الدول على أساس صحيح

واستطرد: «فيه دول في المنطقة مصابة بالشلل والخراب والدمار حتى تلك اللحظة، وفكرة الرئيس السيسي كانت تسعي إلى إقامة ديمقراطية حقيقية بمجتمع يتمتع بالشفافية والحياد، وده بيستلزم بناء الدول على أساس صحيح».

وأوضح أن الرئيس السيسي يسعي إلى إنشاء الدولة الوطنية الجامعة، وهي عكس مفهوم الدولة الطائفية أو الفئوية والعرقية أو أي دولة لا تقوم على مفهوم فكرة المواطنة والدولة المدنية الشاملة: «الأمريكان نفسهم فاهمين الرسالة، والرئيس الأمريكي الحالي كان ضد ما تصرف به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما».

وتابع: «مصر مجرد ما نجت بصعوبة من سيناريو كارثي في المنطقة معناه أنها اتخذت خطوات سليمة للانحياز للدولة الوطنية الجامعة، وثورة 30 يونيو كانت تعبير عن ده، وكل القوى السياسية والنقابات كانت مشاركة في ثورة 30 يونيو، ولم يكن خارجا عن هذا الإجماع إلا القوى المتطرفة».