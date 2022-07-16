«العناب الساقع» تعيد عمرو الشاذلي للغناء بعد نجاحات التلحين

بعد نجاحات في عالم التلحين مع شيرين عبدالوهاب وأصالة نصري، عاد الفنان عمرو الشاذلي، للغناء من جديد بأغنية «العناب الساقع» مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، حيث طرح الأغنية عبر المنصات السمعية والإلكترونية.

عمرو الشاذلي: قدمت الحب والغزل بطريقة شعبية

عمرو الشاذلي أعرب لـ«الوطن»، عن سعادته بالتعاون مع الشركة المنتجة، وبأغنية «العناب الساقع» التي حاول فيها تقديم الغزل والحب بطريقة شعبية مبتكرة متماشية مع كلمات العصر.

أغنية «العناب الساقع» باللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق وإنتاج لايف ستايلز.

وصدرت أغنية «العناب الساقع» على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في لبنان في أجواء شبابية عكست روح الأغنية.

العناب الساقع من كلمات أحمد حبيب

وجاءت أغنية «العناب الساقع» بقالب غنائي إيقاعي صيفي، وحملت في مضمونها تعابير الحب والغزل بأسلوب شعبي جديد من حيث الوصف والشرح لحالة الإعجاب والحب.

زي العناب الساقع يعمل روقان

قلبي بقى والله واقع وكمان غرقان

ياخد عشرة من عشرة مش عايزة كلام

من يومها وأنا متلغبط ولا عارف أنام

عايزالك قعدة وخطة

تفكير بس على كبير

ده عنيك دى لوحدها ورطة

مش لاقي أنا ليها تفسير

الناس توصف في جمالَك

عدا حدوده الطبيعية

وعجايب الدنيا السبعة

زادوا على إيديك لتمانية