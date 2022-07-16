البيت الأبيض: السيسي وبايدن يجتمعان قريبا لتعزيز الشراكة بين البلدين

أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة جدة للتنمية، التي عقدت في المملكة العربية السعودية اليوم، حيث أكد البيت الأبيض عزم الرئيسين الاجتماع قريبا لتعزيز الشراكة.

وذكر البيت الأبيض، أن اجتماع اليوم يأتي لإعادة تأكيد الرئيسين التزامهما المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتشاور بشأن مجموعة واسعة من التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر؛ احتفالًا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكر البيت الأبيض، أن السيسي وبايدن أعربا عن عزمهما الاجتماع مرة أخرى في المستقبل القريب لتعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين.

تجديد الالتزام بالحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي

وجدد الزعيمان التزامهما بالحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري، الذي شارك في رئاسته وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكين، ورحبا بمواصلة تنفيذ نتائجه.

وبحسب بيان البيت الأبيض، أعرب الرئيسان عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي لما فيه المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي.

استكشاف طرق جديدة لتوسيع التجارة بين البلدين

ووفق بيان البيت الأبيض، قرر الرئيسان استكشاف طرق جديدة لتوسيع التجارة الثنائية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.

كما رحب الرئيسان بالبعثة الأمريكية للتكنولوجيا الخضراء الأخيرة إلى مصر، وهي الأكبر في التاريخ، والتزموا بإطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى.

السيسي وبايدن يبحثان تداعيات الأزمة العالمية

وكان المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أوضح أن اللقاء بين بايدن والسيسي خلال قمة جدة تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في عدة مجالات خاصةً على صعيد التعاون فى مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة.

وأضاف أن اللقاء تضمن بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وأكد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية؛ بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.