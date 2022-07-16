رئيس «صحة النواب»: الموجة السادسة لـ«كورونا» ستستمر لمنتصف أغسطس

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر تشهد الفترة الحالية الموجة السادسة لفيروس كورونا، مع انتشار واسع لطفرة «ba5» من سلالة «أوميكرون»، مشدداً على أن معدلات الخطورة والحجز بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين أقل كثيراً من السلالات السابقة.

وأوضح «حاتم»، فى حوار لـ«الوطن»، أن أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا» متوقعة لدورة نشاط الفيروس.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن أسباب الزيادات التى حدثت فى أعداد «كورونا» خلال الأيام الماضية؟

- هناك أسباب متعددة للزيادة بشأن أعداد «كورونا»، أبرزها الزيادة المتوقعة وفقاً لدورة نشاط الفيروس كل عام، بجانب بعض السلوكيات الخاطئة والناتجة عن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة الإجازات.

هل دخلت مصر الموجة السادسة؟

- مصر فعلياً بدأت الموجة السادسة لفيروس كورونا، فالعالم كله يشهدها منذ أكثر من شهر، وهنا بدأت تظهر منذ شهر، وتزداد الفترة الحالية.

ماذا عن المتحورات الجديدة والطفرات التى ساهمت فى زيادة الحالات بصورة كبيرة؟

- الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لسلالة أوميكرون المكتشفة مؤخراً «ba5»، التى تُعد الأكثر انتشاراً للفيروس حتى الآن، لا تشكل خطورة بالدرجة الكبيرة كالسلالات القديمة، وغالبيتها حالات بسيطة، وفى مصر لم نكتشف سلالات جديدة أو طفرات، ما عدا متحورى «أوميكرون»، كما لا توجد أى طفرات خطيرة، وفقاً للدراسات البحثية التى تمت.

ما أبرز أعراض الإصابة بالطفرة الجديدة؟

- تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة لفترة بسيطة وليوم واحد، مع وجود رشح واحتقان فى الزور، مع الشعور بوجود تكسير فى الجسم.

ماذا عن متلازمة ما بعد التعافى من «كورونا» و«أوميكرون»؟

- هى موجودة بالفعل، ولكنها غير ملحوظة فى مصر حتى الآن، وفى مصر حالات الإصابة كثيرة جداً وتزول بالراحة والالتزام بالبروتوكولات العلاجية ضد المرض.

حدثنا عن الاستعداد وإعادة فتح مستشفيات عزل «كورونا».

- خطوة وإجراء احترازى جيد من وزارة الصحة، وحتى الآن جميع الحالات التى تدخل المستشفيات قليلة جداً، وفتحها إجراء احترازى للتعامل مع الحالات المصابة ذات معدلات الخطورة، وللعلم غالبية مستشفيات العزل لم تغلق أبوابها، ولكن جرى تخصيص وحدات معينة ومجهزة للتعامل مع الحالات، وسيتم تجهيز المستشفيات حال الاحتياج إليها لفتحها، وجرى وضع خطة لزيادة عدد الأسرّة حال الاحتياج إليها.

كيف ترى الموجة السادسة واستمرارها خلال الفترة المقبلة؟

- نأمل أن تظل الحالات بسيطة فى مصر، وأن تتعافى دون الحاجة للمستشفيات من خلال العزل المنزلى، ونأمل أن تنتهى قبل نهاية الصيف، لأن من المعروف أن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التنفسية، خاصة «كورونا»، وأن تنتهى الموجة نهاية يوليو أو منتصف أغسطس المقبل.

بماذا تنصح المواطنين خلال الفترة المقبلة؟

- يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، وضرورة الحصول على لقاح «كورونا»، خاصة الجرعة التنشيطية الثالثة وارتداء الكمامة طوال فترة الوجود خارج المنزل، وتجنب الحصول على أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة حال الشعور بأى أعراض للمرض، والبقاء فى المنزل.

«جدرى القرود» و«كورونا»

«جدرى القرود» مرض موجود من 1958 والحالات ليست كثيرة، وأول حالة تظهر فى السعودية كانت منذ أيام، ولم تظهر له حالات فى مصر حتى الآن، ونسب الإصابات لا تتجاوز المئات بمختلف دول العالم، وله معدلات خطورة كبيرة جداً، لكنه لا يؤدى للوفاة سريعاً مثل «كورونا»، ولم يعلن عنه أنه جائحة حتى الآن، أو تعلن طوارئ طبية من قبَل الدول، وبشأن «كورونا» فخطورته تتمثل فى سرعة الانتشار وإصابة ملايين وآلاف من البشر.