بايدن: ندعم الأمن المائي لمصر وصياغة قرار يحقق مصالح جميع الأطراف

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس عبدالفتاح السيسي دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا، وذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن عقدًا قمة اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي استضافت قمة تساعية شملت دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر والأردن والعراق مع الرئيس الأمريكي.

التأكيد على ضرورة إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي

وجدد الرئيسان السيسي وبايدن، وفق بيان البيت الأبيض، تأكيد ضرورة إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون مزيد من التأخير على النحو المنصوص عليه في بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021، وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وكانت القمة التي عقدت في المملكة العربية السعودية أكدت في بيانها الختامي أيضًا دعم الأمن المائي المصري فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي.

لقاء السيسي وبايدن بحث أوجه التعاون استعرض سيل التعاون بين القاهرة وواشنطن

وكانت المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أوضح أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، فى عدة مجالات خاصةً على صعيد التعاون في مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة.

كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.