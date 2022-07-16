هل متحور كورونا الجديد وصل إلى مصر؟.. استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر دخلت الموجة السادسة من فيروس كورونا، ولكن يجب أن نطرح سؤالا، هل هذه الموجة مثل الموجات السابقة في شدتها وأعراضها وتفشي المرض بسرعة وبسهولة أم هي مختلفة عن باقي الموجات السابقة؟، وأجاب «حداد» على هذا السؤال بقوله «لقد توقعنا أنه ستكون هناك موجة وتوقعنا أنها ستكون مختلفة عن باقي الموجات من حيث قلة حدتها وأعراضها وعدم وجود أي نوع من الأخطار في هذه الموجة».

وأوضح «حداد»، لـ«الوطن»، أن أعداد الموجة السادسة كبيرة ومنتشرة بكثرة، ولكن أعراض هذه الموجة ليست حادة أو خطيرة، مؤكداً أن 95% من المصابين بالفيروس أعراضهم بسيطة ولا يوجد فيها أي أخطار، لافتاً إلى أن كل هذا الفضل يرجع لمنظومة اللقاحات التي انتشرت في الفترة السابقة، وحثت المواطنين على أخذ الجرعات للوقاية من الفيروس.

وواصل «حداد» قائلا: «أنصح الجميع بأخذ الجرعة التعزيزية للقاح حيث إنها تقلل من تحورات الفيروس وقدرته على إحداث مضاعفات»، موضحاً أنه قد انتشر في الآونة الأخيرة بأن اللقاح ليس له مفعول ولا يحمي من الإصابة بكورونا والرد على ذلك أن الإصابة تكون أقل حدة وتتجنب الأخطار التي تطرأ بالشخص المصاب بكورونا، وهذه هي فائدة اللقاح ليس ليحميك من العدوى وإنما للحماية من المضاعفات التي تمر على المريض أثناء إصابته بالفيروس.

الموجة السادسة من فيروس كورونا

وأضاف «حداد» أن معظم الإصابات في الموجة السادسة أغلبها في الجهاز التنفسي العلوي، أي الأنف، الحلق، صداع ، سخونية، رشح وبرد، والإصابات الرئوية موجودة ولكن بنسبة أقل من الموجات السابقة، لافتاً إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي موجودة بقوة في الموجة الجديدة وهي الإسهال والمغص.

لا يوجد ما يثبت أن المتحور الجديد موجود في مصر حسب التتبع الجيني

وبشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، قال حداد إنه لا يوجد حتى الآن أي حالات في مصر، ونتوقع أنه لو كان هناك أي حالات قد تكون إلى الأضعف وليس الأقوى وسرعة الانتشار كبيرة.