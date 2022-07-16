محامي غريق حمام السباحة بالعين السخنة: سنقاضي المتسبب في غرق الطفل

كشف عمرو عبد السلام، المحامي دفاع الطفل سلطان نبيل، الذي تعرض للغرق بحمام سباحة داخل أحد الفنادق التابعة لقسم شرطة عتاقة بالعين السخنة في السويس، أن الطفل كان متواجدا داخل الفندق الذي شهد الواقعة، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك برفقة أسرته، وأن هذه الفندق من المعروف أنه من الفنادق المصنفة بالخمس نجوم، وتابع لمجموعة فنادق إيطالية عالمية، ومن المفترض أن نسبة الأمان والرقابة والإشراف فيه عالية.

حمام سباحة أشبه بالبحيرة

وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حمام السباحة الذي لقى الطفل سلطان نبيل مصرعه بداخله أشبه بالبحيرة ومساحته تتجاوز الألف متر، ومن المفترض أنه يجب تواجد فرق إنقاذ مكلفين بمتابعة المتواجدين، ولكن لم يكن يوجد كل ذلك، وأنه لم يكن أي أحد من فريق الإنقاذ متواجدا، وهذا الأمر يعد كارثة حقيقية تُسأل فيها إدارة الفندق بالكامل قائلاً: «لما طفل يغرق وهو بيصارع الموت وميلقيش حد ينقذه تبقى مصيبة حقيقية، أي حمام سباحة في مركز شباب مش في فندق خمس نجوم بيكون فيه بدل المنفذ اثنين وثلاثة للحفاظ على حياة وأرواح الأطفال»، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم القضية 1068 لسنة 2022 إداري قسم شرطة عتاقة.

التقدم ببلاغ لاتهام مدير الفندق

وتابع أنه سيتابع سير التحقيقات في النيابة العامة، وسيتم التقدم ببلاغ لاتهام مدير الفندق الذي شهد الواقعة، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء ترخيص الفندق في مصر.

مأساة مبكية ترويها الأم

وتروي الأم في تصريحات لـ«الوطن»، أنها في لحظات قليلة فوجئت بسماع صراخ إحدى المتواجدين، بالاستغاثة لمحاولة إنقاذ طفل تعرض للغرق، وعلى الفور اتجهت إلى صدى الصوت لمعرفة ما يحدث، فرووا لها رواية على خلاف الحقيقة، أنه داخل العيادة المجهزة، رغم أن الطفل كان في ذلك الوقت كان بداخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، فحررت محضرا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، للتسبب في وفاة نجلها.