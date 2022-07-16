وصول غواصين متطوعين للبحث عن جثة شاب غرق بشاطئ رأس البر منذ أسبوع

واصل رجال الإنقاذ البحري في مدينة رأس البر، بالتنسيق مع غواصين متطوعين، اليوم السبت، جهودهم للبحث عن جثة شاب يُدعى النبوي أحمد عيسى الجندي، من قرية الرحامنة، التابعة لمركز فارسكور، بعدما لقي مصرعه غرقاً في مياه البحر ثاني أيام عيد الأضحى، ولم يُعثر على جثته حتى صباح اليوم السبت.

متطوعون من محافظات أخرى

ووصل إلى مدينة رأس البر عدد من الغواصين المتطوعين للبحث عن جثمان الشاب المفقود، استجابة لمناشدات أسرته، ويتواجد حاليا ثلاثة غواصين متطوعين يقومون بتمشيط الشاطئ وحواجز الأمواج وسط توقعات بأن الجثة معلقة بين الصخور.

والده: نفسي ألاقي أي حاجة منه

وقال أحمد عيسى الجندي والد الشاب المفقود، الذى بقي على شاطئ رأس البر منذ حادث الغرق رافضا العودة إلى منزله دون جثمان نجله، «نفسي ألاقيه وأدفنه بإيدي، نفسي ألاقي أي حاجة منه، رجله أو ذراعه، بس ألاقي جثته علشان نرتاح».

تمشيط الشاطئ من ميناء دمياط حتى «اللسان»

وحصل فريق الإنقاذ على موافقة قوات حرس الحدود بالسماح لهم بتمشيط المنطقة من الحاجز الشرقي لميناء دمياط حتى منطقة «اللسان»، مروراً بمصدات الأمواج، وهي مناطق يمنع السباحة فيها أو نزول أي شخص بها، إلا بعد موافقة الأجهزة المعنية.

وكان اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، تلقى إخطاراً ثاني أيام عيد الأضحى، يفيد بغرق شاب في شاطئ رأس البر، ولم يتم العثور على جثمانه حتى اليوم.