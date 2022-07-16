غرق طفل في فرع النيل بأشمون والإنقاذ النهري يواصل جهود البحث

لقى طفل مصرعه غرقاً في فرع النيل المار بقرية «دروة»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالواقعة، وتم الدفع بفريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطفل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار أمني بغرق طفل في نهر النيل بأشمون

تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 14 سنة، سقط في فرع النيل المار بدائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والدفع بقوة من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان، وجرى إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

5 حالات غرق خلال ساعات بالمنوفية

وسجلت محافظة المنوفية 5 حالات غرق خلال الساعات الماضية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثامين الضحايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، ومن بينها غرق طفلين في ترعة قرية «بجيرم» بمركز قويسنا، وآخر في قرية «جريس» في أشمون، وآخر في بحر شبين الكوم.