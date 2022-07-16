عماد حسين يُثمن كلمة السيسي في قمة جدة: القضية الفلسطينية جوهرية

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة جدة، إذ وصفها بأنها كانت واضحة ومحددة وعرض فيها 5 محاور رئيسية، موضحًا أن حديث الرئيس السيسي عن الأمن القومي العربي كان واضحًا للغاية وأن الأمن القومي العربي لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، كما شدد على ضرورة تكاتف دول العالم من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، على شاشة «TeN».

الخليج استخدموا سلاح النفط لدعم مصر في حرب أكتوبر 1973

وأضاف «حسين»، أنه في الفترة التي يتغافل فيها أغلبية دول العالم عن القضية الفلسطينية، تحدث الرئيس السيسي اليوم عن القضية الفلسطينية وضرورة العمل على حلها باعتبارها قضية جوهرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُعد أكثر دولة عربية ضحت من أجل القضية الفلسطينية، موضحًا أن الجوهر الأساسي الذي تغير في جوهر العلاقات العربية- الأمريكية هو أن الخليج استخدموا سلاح النفط لدعم مصر في حرب أكتوبر 1973 وبالتالي التغير الذي حدث في السنوات الأخيرة نتج عنه توظيف الخليج بشكل جيد للموارد الاقتصادية.

الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعم إيران عمليا ضد الخليج

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعم إيران عمليا ضد الخليج، كما أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كان في مصلحة الخليج والذي عالج خطأ وقع فيه أوباما، خاصة أن الأخير وقَّع اتفاق نووي إيران، وبايدن يريد تصحيح هذه الاتفاقية لتحجيم أذرع إيران في الملف النووي.