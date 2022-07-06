عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني معبر عن مكونات المجتمع الأساسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنه جرى مراعاة اختيار مجلس أمناء للحوار الوطني، يضم كل الآراء التابعة للحكومة والمعارضة والشخصيات العامة، في آن واحد، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس، كان معبرا عن معظم المكونات الأساسية للمجتمع المصري.

حسين: المعارضون خرجوا من المؤتمر الأول راضيين

أضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه الأشخاص المشاركين في الحوار الوطني بركن المعارضة، فخرجوا من الحوار الأول للمجلس راضيين عن المستوى والثمرة الرئيسية منه المؤتمر في نسخته الأولي.

كان فيه في بعض الأوقات حدة بين المشاركين باحترام وأدب

واستطرد: «كان فيه في بعض الأوقات حده بين المشاركين، ولكن في إطار من الاحترام والأدب، وده اللي خلي مدونه السلوك قد تم إقرارها وحدات أساسية على الجميع أن يلتزم بيها، ودي نقطة مهمة هتلعب دور في إدارة الحوار، والقوة السياسية والمواطنين ينتظروا ثمار هذا الحوار الوطني حتى لا تحدث مشكلة كبرى».

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني تعهد بأن يكون مسؤولا بتقديم مخرجات لوضعها أمام صانع القرار، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تعهد بمشاركته في الجلسات الختامية للحوار، وسيتم النظر في المخرجات من أجل إصدارها في صورة إجراءات أو تشريعات، ومن الوارد أن يتم إنشاء أكثر من لجنة في الحوار الوطني.