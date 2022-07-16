أمير عيد: شخصيتي في «ريفو» تشبهني.. وسعيد برد فعل الجمهور

أعرب أمير عيد عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل «ريفو»، قائلا إنه تلقى آلاف الرسائل الإيجابية، وأنه سعيد بأن الجمهور استمتع عندما شاهد المسلسل.

وعن الصعوبة في التمثيل وخاصة أنه مطرب فقال إن الفن جميعه واحد سواء تمثيل أو غناء أو نحت أو أى شيء والفكرة هي أن يتم تشغيل الخمس حواس وأن فكرة التمثيل استمتع بها وأحس بأنه يجرب شيئا جديدا، وأنه كان لديه فضول أن يمثل ويلعب.

تشابه أمير عيد وشخصيته في «ريفو»

وعن وجود تشابه بين ريفو وشخصيته الحقيقية أمير وشادي، فقال أمير عيد، لـ«الوطن»، إن قصص الفرق الموسيقية جميعها قريبة من بعضها وهذا تشابه، ولكن في عمق الشخصية، فقال أمير إنه شعر بأن شخصية شادي بها عمق مختلف عنه.

أما عن التشابه بينه وبين شادي الشخصية التي يلعبها في المسلسل، فقال إن شادي متشابه معه في الرؤية بعمق ومتمرد ولكن شادي مندفع أكثر منه وقليل الذوق في التعامل وطريقته مباشرة وأجرأ منه، وهناك تشابه طبيعي ولكن عمق الشخصية نفسه مختلفة عن أمير.

فترة التسعينيات

أما عن فكرة تناوله لفترة التسعينيات، فقال أمير عيد إنه سعيد بهذه الفترة التي كان يحبها وعاش تفصيلها ويحب أن يستعيدها ويستعيد ذكرياتها من فترة للأخرى، مضيفا أن فترة التسعينيات كانت بها دفء، وفي نفس الوقت كان بها تنوع في الموسيقى، وكان بها فرق كثيرة سواء في مصر وخارج مصر فكانت مرحلة بها دفء وفي نفس الوقت كانت بها بعض السواد، ولكن ريفو كان له علاقة بالروك وموسيقى الروك أكثر ومتأثرين بها.