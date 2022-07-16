أبو العينين: السيسي وضع رؤية لتحقيق السلام في المنطقة العربية

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خارطة طريق جديدة، تؤكد أهمية الحفاظ على هوية الدولة المصرية، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الأمن العربي وأنه لا يتجزأ يعتبر رسالة قوية تبرهن مدى تماسك الوطن العربي.

الرئيس السيسي وضع رؤية مصر لتحقيق السلام

وأوضح «أبو العينين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وضع رؤية مصر لتحقيق السلام في المنطقة العربية، مضيفا أن مصر لديها خبرة في التعامل مع الأمور السياسية والجيوسياسية منذ وقت بعيد.

السيسي وضع أمريكا والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهما

وتابع أبو العينين: «الرئيس السيسي وضع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهما من أجل وضع حلول للمشاكل والأزمات التي تواجه المنطقة»، مضيفا أن الرئيس السيسي تحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم وأهمها ملف التغيرات المناخية، وخاصة وأنه أصبح من الضروري الاتجاه إلى استخدام الطاقة المتجددة في كافة القطاعات بدلا من مصادر الطاقة التي تعتمد على الوقود والبترول.

رغبة مجتمعية في توطين التكنولوجيا العربية

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك رغبة مجتمعية في توطين التكنولوجيا العربية التي تملك رؤوس أموال عربية ويتحكم فيها العرب من أجل المشاركة الفعالة في الثورة الصناعية، مضيفا أن رسائل الرئيس السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية كانت واضحة وجامعة وتشير للعديد من القضايا الاقتصادية والسياسية.