غرق شاب في نهر النيل بكفر شكر وجهود مكثفة لانتشال جثمانه

تكثف أجهزة الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية من جهودها للبحث عن شاب، يبلغ من العمر 38 سنة، لقى مصرعه غرقاً في مياه نهر النيل بدائرة مركز كفر شكر، حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ والغواصين لتمشيط منطقة الغرق، للعثور على جثمانه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وكلفت اجهزة الحماية المدنية والإنقاذ بالبحث عن جثمان الغريق وأجهزة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وملابساتها وسرال شهود الواقعة وبيان سبب نزول المتوفا للمياه

بلاغ بوجود غريق بكفر شكر

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغاً من شرطة النجدة بوجود غريق في نهر النيل بدائرة مركز كفر شكر، وتم على الفور الدفع بأجهزة الإنقاذ النهري، التي تواصل جهودها للبحث عن جثته، كما تجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات الأولية بالواقعة

بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب من قرية «البقاشين»، التابعة لمركز كفر شكر، يُدعى «فاروق م. أ.»، 38 سنة، ويجري البحث عنه بمعرفة الحماية المدنية والإنقاذ النهري، حيث تبين أن الشاب غرق في نهر النيل بكفر شكر، أمام قاعة «الجزيرة».

أخطرت الجهات المعنية فكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها، وجمع التحريات حول الغريق، وتجري اعمال البحث والإنقاذ لانتشال الجثة.