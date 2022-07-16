تحقيقات مقتل جزار شاب بكفر شكر: خلافات حول «موتوسيكل» انتهت بإطلاق النار

كشفت التحقيقات الاولية في واقعة مقتل جزار شاب يدعى محمد يحيى وإصابة صديقة بقرية المنشأة الصغري بمركز كفرشكر في القليوبية قيام 3 اشخاص بإطلاق الرصاص عليهما في القرية بسبب خلافات سابقة بين المجني عليهما ومتهمين هاربين بسبب دراجة بخارية «موتوسيكل» وتجددت الخلافات خلال حضور المجني عليه الثاني أحد الأفراح بالقرية، فحاول المجني عليه الأول الدفاع عنه وأخذه لمنزله فتتبعهما المتهمين وأطلقوا عليهما الرصاص.

كما كشفت المعاينة مصرع الشاب محمد يحيى، 21 سنة، جزار، بطلق نارى بالصدر، وإصابة صديقه، 22 سنة، جزار، وقررت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة ضحية الحادث وتكليف أجهزة الامن بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

أقوال المصاب عن الواقعة

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المصاب في الواقعة والذي جاء فيها أن «طلعت ع م» أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري صوبه وصوب المجني عليه المتوفي بمعاونة شخصين آخرين، لسابق خلاف بين المجني عليه الأول والمتهم الثاني حول دراجة بخارية وأثناء إنهاء الخلاف أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه الأول وإصابة المجني عليه الثاني.

تفاصيل مقتل جزار كفرشكر

وقالت أسرة محمد يحيى المجني عليه في التحقيقات إنه راح ضحية القتل بوابل من الطلقات النارية من جانب 3 متهمين خلال دفاعه عن صديقه إثر خلاف نشب بين المجني عليه الثاني والمتهمين في حفل عرس، مشيرين إلى أن المجني عليه الأول القتيل كان محبوبا من الجميع وسيرته طيبة.

وتتزامن واقعة قتل المجني عليه محمد يحي مع مرور شهرين فقط على ميلاد طفله الأول، فيما سيطرت حالة حزن بين أهالي القرية كون المجني عليه كانت تجمعه علاقات طيبة بالأهالي.

وتكثف اجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الحادث وملاحقة المتهمين حيث كلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجناه وتقديمهم للمحاكمة

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر شكر بوصول الشاب محمد يحيى بقرية المنشاة الصغرى مصابا بطلق ناري إثر طلقة دخول وخروج بالكتف الأيمن وتحت الابط الأيسر ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى وإصابة «رزق ، إ ، د» جزار مقيم بمدينة كفر شكر مصاب بطلق ناري فى العضد الأيسر دخول وخروج ويخضع الآن للعلاج بالعناية المركزة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية وجرى فرض كردون أمنى حول المستشفى بسبب وجود حالة هياج من أهالى قرية المجنى عليهما.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة فى حفل عرس بقرية المنشاة الصغرى بسبب خلاف سابق علي دراجة نارية بين الطرفين وأثناء مغادرة المجنى عليهما إلى منزل أحدهما فوجئا بأعيرة نارية صوبهما من قبل مجهولين، وقُتل جزار وأصيب صديقه في الحادث وفر الجناة هاربين خارج القرية.