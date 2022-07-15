مصرع طالبة جامعية سقطت من الدور الثالث بالقليوبية.. «كانت بتنضف البيت»

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة طالبة جامعية لقيت مصرعها إثر سقوطها في أثناء أعمال التنظيف من شرفة منزلها في قسم أول شبرا الخيمة، وكشفت التحقيقات عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وقررت تسليم الجثة لذويها لدفنها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

تفاصيل الواقعة

كانت طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية قد لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث أرضا بالشارع بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال طالبة جامعية جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف، نتيجة سقوطها من علو في أثناء اعمال التنظيف.

الطالبة سقطت من شرفة المنزل

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «د م أ»، 17 سنة، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية، إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف، وذلك نتيجة سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الثالث أثناء قيامها بأعمال النظافة، حيث اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها على الفور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.