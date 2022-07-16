محمد الغباري: الرئيس السيسي أكد على مفهوم التماسك العربي

قال اللواء الدكتور محمد الغباري، مستشار كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استخدم مصطلح «المنطقة العربية» ولم يستخدم مصطلح الدول الاستعمارية لتسميه الدول العربية، وفي هذا تأكيدا على مفهوم التماسك العربي والجهد الذي تم بذله خلال الـ15 يوم الماضيين.

الغباري: الرئيس أكد على تعامله مع دول العالم وفق رؤيتين

وأضاف «الغباري»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس ومنذ توليه القيادة أكد على تعامله مع دول العالم وفق رؤيتين، الأولى تعتمد على المصالح المشتركة، والثانية تعتمد على مصلحة الدولة المصرية.

الغباري: الرئيس لم يقحم دولة إيران في أي كلمة له

واستطرد: «الرئيس لم يقحم دولة إيران في أي كلمة له حتى الآن، في حين طالب عدد من رؤساء الدول إيران بالامتناع عن السلاح النووي، دون وجود آلية حقيقية لتحقيق ذلك، والرئيس السيسي شدد على حل القضية الفلسطينية كونها محور الأزمات في الشرق الأوسط كافة، وفي حال حلها فستحل كافة المشكلات التي تؤرق الدول العربية».

وأوضح أن حرب الوكالة تعتمد على ما يسمي بالإرهاب الدولين، كما نبه الرئيس السيسي على هذا الشق وأكد أنه يجب على الدول التي تدعم وتحرك وتنقل الجماعات الإرهابية يجب عليها أن تتوقف عن ذلك، الحرب على الإرهاب كاذبة لأنها تحتاج السلاح والأفراد والفلوس، «بالنسبة للفلوس هما طلعوا قانون لنقل الأموال عبر الحدود، وده قانون طلعته بريطانيا وأمريكا، أنتوا بتضحكوا علينا».

وتابع: «الرئيس السيسي وعندما قابلته مسؤولة بحلف النيتو أثناء الحرب الروسية الأوكرانية طلبت منه التعامل ضد روسيا ولكنه رفض، وأكد أن المصالح المتبادلة مستمره ولن تتوقف بسبب أي طرف».