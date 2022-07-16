إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بمطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع عدة حوادث في محافظة مطروح، بينهم حادثان على الطرق وحادث سقوط من علو، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفيات لهم، وتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

إصابة 3 في إنقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث شرق مطروح نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل، في منطقة الكيلو 162 على طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وانتقلت سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين من اتجاه القاهرة لمستشفي العلمين التخصصى وهم «أمجد ناصر سمير»، 28 سنة، من القاهرة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و«ياسر جمال عبدالموجود»، 29 سنة، من أسيوط، مصاباً بكدمة شديدة بالصدر من الناحية اليسرى، و«جمال محمد نعمان»، 52 سنة، من المنصورة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات العنقية والفخد الأيسر.

إصابة شاب في العلمين

وشهدت مدينة العلمين إصابة شاب إثر سقوطة من علو من مبنى مرتفع، وجرى نقله إلى مستشفى العلمين، يُدعى «خالد عبد المنصف زغلول»، 30 سنة، من المنيا، مصاباً باشتباه كسر بالذراع والفخذ الأيمن.

انقلاب سيارة على طريق مطروح إسكندرية

وأصيب شخص خامس في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، أمام قرية «الزيتون»، يُدعى «محمود عبداللطيف عبدالعال علي»، 50 سنة، وجرى نقله بالإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وتبين إصابته بسحجات بالساعد الأيسر، واشتباه نزيف داخلى في البطن.