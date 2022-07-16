سياسي سعودي: أمريكا ارتكبت خطأ كبيرا بالانسحاب من الشرق الأوسط

قال حمود الرويس، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إنه وخلال القمة العربية الأمريكية التي جرت مؤخرا أكدت أن الدول العربية دائما ما تصنع قضاياها وحلولها بالاتفاق مع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتكبت خطأ كبيرا بالانسحاب من منطقة الشرق الأوسط وترك الساحة لروسيا والصين.

الرويس: روسيا والصين أصبحتا عدوتين لأمريكا حاليا

وأضاف «الرويس»، خلال مداخلة له عبر سكاي بي ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة العربية جاء انعكاسا لما ارتكبته من أخطاء إثر انسحابها من المنطقة العربية وترك الساحة مفتوحة للصين وروسيا، وهما عدوتان لأمريكا حاليا.

الرويس: الرئيس الأمريكي جاء للدول العربية من أجل تصحيح الأخطاء

واستطرد: «الرئيس الأمريكي جاء للدول العربية من أجل تصحيح الأخطاء، كما أنه جاء وهو في حاجة إلى المنطقة والدول الفاعلة في المنطقة وعلى رأسها السعودية ومصر والدول الخليجية والعراق، وتلك الدول هي من جاءت وعززت من مجيء الرئيس الأمريكي للمنطقة من أجل الاستماع للقضايا والحلول المطروحة لقضايا الدول العربية».

وأوضح أن المملكة العربية السعودية عملت في عام 2016، ومع مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية لتجميع الدول العربية من أجل الحديث عما يشغلها ومشكلاتها القائمة والسعي لحلها، وهو ذاته الأمر الذي تكرر عام 2022 بدعوة السعودية لكل الدول العربية للحضور في القمة العربية الأمريكية.

وتابع: «السعودية لم تذهب وحيدة لمقابلة الولايات المتحدة وطرح المشكلات والحلول، لكنها جاءت بالإخوة العرب حتى تصنع منهم قوة، وحتى ترى الولايات المتحدة الأمريكية والفاعلون الدوليون الآخرون بأن الدول العربية باتت لها كلمتها وأوراقها التي تلعب بها، وأولى تلك الأوراق هو ملف الطاقة».