القدسي: بايدن يرغب في جذب الدول العربية لأمريكا مرة أخرى لضبط ميزان القوى

عقبت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، على استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في المملكة العربية السعودية، فذكرت أن هناك مباراة لاستعراض النفوذ، فالرئيس الأمريكي يأتي بنفسه لزيارة المملكة العربية السعودية بعد تصريحات مسيئة لها وهناك استنكار من الصحفيين الأمريكيين لتغير التصريحات بنسبة 180 درجة ولكن الظروف فرضت ذلك لتحقيق استقرار في أسعار النفط وتحقيق استقرار في منطقة الشرق الأوسط ومحاولة منع نشوب حروب ضد إيران.

الترتيبات لزيارة جو بايدن بدأت منذ فبراير الماضي

وأضافت «القدسي»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس الأمريكي أدرك أن انحسار النفوذ الأمريكي عن الشرق الأوسط أدى لخلق فراغ شغلته الصين وروسيا، مؤكدة أن جو بايدن يريد اجتذاب قادة الدول العربية لأمريكا مرة أخرى وإلا سيكون ميزان القوى في غير صالحه على الإطلاق، كما أن الترتيبات لزيارة جو بايدن بدأت منذ فبراير الماضي، وظلت طي الكتمان حتى الإعلان رسميًا عن تفاصيل وتوقيت الزيارة.

المحطة الأولى بدأت بإسرائيل ثم لبيت لحم لمقابلة الرئيس الفلسطيني

وأوضحت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، أن المحطة الأولى بدأت بإسرائيل ثم لبيت لحم لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ثم للمملكة العربية السعودية، موضحة أن جو بايدن أول رئيس يتجه من إسرائيل للمملكة، فالإدارة الأمريكية تحاول أن تسوق ذلك على أنه نصر كبير وخطوة تاريخية في الهدف الذي جاء من أجله وهو الانخراط الإسرائيلي في المنطقة، موضحة أن إسرائيل لديها أجندة مكاسب كبيرة تسعى لتحقيقها من الانخراط في المنطقة العربية لتحقيق مكاسب اقتصادية.