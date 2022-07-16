الصحة: نشهد زيادة بإصابات كورونا.. والحاجة لدخول المستشفيات قليلة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوضع الوبائي من فيروس كورونا في مصر يشهد حاليًا زيادة في الإصابات المجتمعية، ولكن ما زالت أعداد الحالات التي هي بحاجة لدخول المستشفيات قليلة، وعدد الوفيات ما زالت قليلة.

عبدالغفار: اللي خد جرعة تنشيطية وفات عليه 6 أشهر ياخد جرعة رابعة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وللمحافظة على الاستقرار الوبائي فيحتاج المواطن لتلقي التطعيم لمنع الإصابة بمضاعفات كورونا والتي قد تؤدي للوفاة، «اللي خد جرعة تنشيطية وفات عليه 6 أشهر ياخد جرعة رابعة إذا كان أقل من 60 سنة ومعندهوش أمراض مزمنة».

عبدالغفار: فترة نشاط الجهاز المناعي لا تستمر مدى الحياة

واستطرد: «فترة نشاط الجهاز المناعي لا تستمر مدى الحياة، لكنها تعمل طيلة 9 أشهر، ثم يحتاج الجهاز المناعي إلى جرعات تنشيطية من أجل عدم تفاقم الوباء مرة أخرى، ومصر كادت أن تكون من الدول القليلة على مستوى العالم والتي تمكنت من توفير كل أنواع اللقاحات بالمجان للمواطنين من جميع الدول».

وأوضح أن عدد المواطنين ممن قامت الوزارة بتطعيمهم ضد فيروس كورونا يقترب من 38 مليوناً، أما بالنسبة لمن حصل على الجرعة الأولى ضد الفيروس فقد بلغ 49 مليون مواطن، في حين وصل عدد ممن حصلوا على الجرعات التنشيطية 6 ملايين مواطن تقريبًا.

وتابع: «لم يحدث تحويل أي من مستشفيات الوزارة إلى مستشفيات حجر، والعالم لم يعد يتحرك نحو مستشفيات العزل، ولكنه يتحرك تجاه تحويل غرف وأقسام بداخل المستشفيات إلى حجر صحي، ومن المبكر أن نحكم على موجة كورونا حاليًا، لأن هناك تعريفات علمية للموجة لم تنطبق على الوباء الحالي حتى الآن».