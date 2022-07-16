«الصحة»: التطعيم ضد كورونا حافظ على حياة 20 مليون شخص حول العالم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حافظ على 20 مليون شخص كانوا في تعداد الوفيات حول العالم.

العالم يتحرك نحو وجود أماكن للعزل داخل المستشفيات المختلفة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن دول العالم حاليا تتحرك نحو وجود أماكن للعزل بداخل المستشفيات المختلفة، متابعا: «إحنا أعلنا أن فيه زيادة في أعداد الإصابات المجتمعية، وعشان منوصلش لكده يا ريت اللي مطعمش يطعم، واللي اطعم الجرعتين وسنه أقل من 60 سنة ولا يعاني أمراض مزمنة عليه أن يحصل على الجرعة الثالثة، وبالنسبة للي خد جرعة تعزيزية وسنه فوق الـ60 ياخد جرعة أخرى تعزيزية، وإحنا وفرنا التطعيم في كل مكان دون تسجيل مسبق، بالإضافة لوجود 8 محافظات يتم فيها تطعيم المواطنين بالمنازل».

المتحورات الفرعية أعراضها تتعلق بالجهاز التنفسي

وأوضح أن العالم الصحي اتفق على فعالية التطعيم في تقليل شدة الإصابة ومعدلات الوفيات، مشيرا إلى أن المتحورات الفرعية من كورونا أقل من دلتا، وأغلب الأعراض تتعلق بالجهاز التنفسي العلوي كالحلق والأنف، ومن النادر إصابة الرئة.