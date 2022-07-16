أغنيات ألبوم لطيفة 2022 تريند أنغامي في المغرب وسوريا والعراق

واصلت أغنيات لطيفة الجديدة التي طرحت ضمن ألبوم لطيفة 2022 نجاحها، بعد أن حققت الأغنيات الخمس التي طرحتها مع شركة روتانا اكثر من 14 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في قناة الشركة على الموقع العالمي.

أعطيني دوم تريند أنغامي في دولتين

كشفت منصة أنغامي عن تواجد أغنيات لطيفة في قوائم الأكثر تداولا في أكثر من دولة عربية، أبرزها سوريا والعراق وليبيا، فجاءت أغنية «أعطيني دوم» في الأكثر تداولا في أنغامي العراق، وأغنية «طار طار» في أنغامي المغرب، أيضا أغنية أعطيني دوم في سوريا.

كانت أغنية «هنعيشها مرة واحدة» قد حققت ما يقرب من 4 ملايين ونصف مشاهدة، وأغنية «أحسن أحسن» 3 ملايين، وأغنية «أعطيني دوم» 3 ملايين، ثم أغنية «حبيبو» مليوني ونصف مليون مشاهدة، فيما حققت أغنية «طار طار» مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وهنأت شركة روتانا، الفنانة لطيفة بهذا الرقم من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

ويتضمن ألبوم لطيفة الجديد 5 أغنيات وهي:

- «هنعيشها مرة واحدة» من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي.

- «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

- «أعطيني دوم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «معشوق حبيبو هنا» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «طار طار» من كلمات وألحان رضا شعير.