حمدين صباحي يُشيد بتصريحات السيسي عن قضية فلسطين: الله ينور عليك

قال حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن المعركة الوحيدة المضمون نجاحها هي مقاومة التطبيع، معبرا بقوله: «أقسم بالله إننا منتصرون فيها انتصار ظاهر وبين، لأنها معركة الراجل العادي، ومعركة كل بيت، دي ليست معركة السلطة أو النخبة دي معركة الأمة، والأمة لا تُهزم، الأمة ستنتصر مهما هُزم حكامها وسلطاتها»، موجهًا التحية للشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال، وسجناء المقاومة أيضًا في سجون السلطة الفلسطينية، وأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للقضية الفلسطينية.

مؤتمر القوى الوطنية المصرية لرفض التحالف العربي الصهيوني

وأشاد «صباحي» بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة جدة اليوم للتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة الدول العربية والخليجية، قائلًا: «رئيس مصر مراحش قال سلام مع إسرائيل ولا كلام من ده، قادة العرب قالوا كلام موزون، إحنا هنا اللي بنعارض رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلوقتي بنقوله الله ينور عليك، شد الحيل شوية أنت وكل القادة العرب اللي قالوا كلام منصف ومفيد للقضية الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر القوى الوطنية المصرية لرفض التحالف العربي الصهيوني».

حمدين صباحي يوجه التحية للراحلة شيرين أبوعاقلة

ووجه حمدين صباحي، التحية للراحلة شيرين أبوعاقلة وكل الشهداء، معبرًا: «التحية ممتدة لكل من يحمل السلاح في مواجهة الكيان الصهيويني، إحنا هنا في الحركة الوطنية كل من يحمل السلاح ضد العدو الصهيوني أنا نصيره وشريكة وداعم له مهما كان، يعني اللي يشوف حد من جيش الاحتلال الإسرائيلي وضربه برصاصة، بيكون هو الممثل الشرعي للأمة العربية».