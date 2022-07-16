رامي جمال يبدأ حفلاته الصيفية لعام 2022 من بورتو مارينا

أعلن الفنان رامي جمال عن أولى حفلاته الصيفية لعام 2022، التي من المقرر إقامتها بالساحل الشمالي، بالتحديد في بورتو مارينا، وذلك من أجل الاستعداد لإطلاق أغنيات ألبومه الجديد.

رامي جمال في بورتو مارينا

وروج رامي جمال للحفل من خلال نشر البوستر الخاص به عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه: «ميعادنا يوم 5 أغسطس في أول حفلاتي بالساحل الشمالي في بورتو مارينا».

وكان رامي جمال جدد تعاونه وإنتاجاته الفنية مع شركة نجوم ريكوردز، التي من المقرر أن يكون ألبومه الجديد معها بعد النجاحات التي حققوها سويا.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الانتهاء من تنفيذ ألبومه الجديد، ولا يزال يعمل على 3 أغنيات؛ ليكون الألبوم جاهزا للطرح.

وعلق رامي جمال على ذلك، قائلا: «خلصت تنفيذ ألبومي، فاضل وضع صوتي على 3 أغنيات ويتم تسليمه لشركتنا الغالية وبعدها تحديد خطه النزول».

رامي جمال يطرح ألبومه الجديد

ووجه «جمال» تساؤلا للجمهور، قائلا: «عاوزينه ألبوم على بعضه ولا مش مستعجلين وكل غنوة تنزل لوحدها».

يذكر أن رامي جمال شارك مؤخرا مع إليسا في تلحين أغنية من أول دقيقة التي قدمتها الفنانة اللبنانية بطريقة الدويتو مع سعد لمجرد وحققت نجاحا كبيرا.