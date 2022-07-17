حظك اليوم برج القوس الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج القوس بأنه محب للحياة المبهجة فهو يرفض الروتين أو البقاء داخل المنزل، وإنما يبحث دائمًا عما يجعله سعيدا، لكن مشكلته هو التهور الشديد فضلا عن العصبية التي تجعله يخسر الكثيرين.

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء الذين يبحثون عنها عبر محرك «جوجل» بخصوص حركة الفلك والكواكب، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج القوس من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، فأنك تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ وترتب أمورك جيدا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه يتواجد القمر في وضع معاكس مما يحتم عليك أن تتجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.