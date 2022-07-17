استمرار التقدم لمسابقة «نجوم التاسعة» حتى نهاية يوليو الجاري   

أعلن برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية استمرار التقدم لمسابقة «نجوم التاسعة» التي تعتبر أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في مصر.

المسابقة تقبل المواهب فى فروع الإبداع

واوضحت الإعلامية هدير أبو زيد أن المسابقة تقبل المواهب في فروع الإبداع، منها الشعر والغناء والقصة القصيرة، والتقديم وإرسال الأعمال يكون على صفحة البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

دعوة لأصحاب المواهب فى الشعر والقصة

وأضافت خلال برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن برنامج نجوم التاسعة دعوة لأصحاب المواهب في الشعر والقصة القصيرة والغناء للتقديم وإرسال الأعمال لافتة إلى أن البرنامج ينطلق من داخل مبنى ماسبيرو، لمساعدة المواهب على طرح وعرض مواهبهم أمام الجمهور.

وأكدت أن مرحلة تلقي المواهب ممتدة حتى نهاية شهر يوليو الجاري، لتتمكن اللجنة القائمة من اختيار أكبر عدد ممكن من الموهبين، لافتة إلى أن الأعمار المشاركة متنوعة ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستكون المنافسة قوية نظرا لاتساع عدد المشاركين.

ويشترط أن يرسل المتسابق اسمه وهاتفه ومحافظته، ولشعبة الغناء يمكن إرسال مقطع فيديو مدته لا تزيد عن 2 دقيقة، وللشعر يمكن إرسال أهم 3 نماذج من الكتابات pdf، كذا فرع القصة القصيرة التي يمكن فيها الاكتفاء برسالة واحدة pdf.