«غناء وشعر وقصة قصيرة».. «التاسعة» تطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

«نجوم التاسعة» حلمك قد يتحول إلى حقيقة جميلة على أرض الواقع، ومن كل محافظات مصر، إذا كان صوتك رائعا وتحلم بأن تغني وأن تصبح نجما، أو أنّ لديك موهبة الشعر وخيالك واسع وتتمنى أن تتحول قصصك إلى حقيقة، فإنك يمكن أن تتواصل مع الصفحة الرسمية لبرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، والذي أعلن انطلاق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر.

ويشترط أن يرسل المتسابق اسمه وهاتفه ومحافظته، ولشعبة الغناء يمكن إرسال مقطع فيديو مدته لا تزيد عن 2 دقيقة، وللشعر يمكن إرسال أهم 3 نماذج من الكتابات pdf، كذا فرع القصة القصيرة التي يمكن فيها الاكتفاء برسالة واحدة pdf، وسيكون أخر موعد للتقديم في الخامس عشر من يوليو.

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن البرنامج أطلق أكبر وأعمق وأهم مسابقة لاكتشاف المواهب في مصر في مجالات الغناء والشعر والقصة القصيرة: «عاوزين نسمع غناء بجد وأجمل قوالة، وهنفضل نستقبل مقاطع الفيديو والـpdf حتى 15-7-2022»، مشددًا على أن مصر مليئة بالمواهب في كل المجالات.

مصر مليئة بالمواهب

واستعرض البرنامج عددا من المواهب التي تم إرسالها، مثل باسم شوقي بكر من القاهرة في الغناء حيث غنى ليا عشم للراحل محمد فوزي، وحنين محمد دهب من الجيزة التي غنت يا تمر حنة، وجونير ملاك إبراهيم من المنيا الموهوبة في الشعر، والمتسابق عمر عادل حامد الذي غنى «آخر كلام النبي»، التي غناها المقرى والمنشد الشهير مشاري راشد العفاسي.

نصيحة لمتسابق

وأعرب مقدم برنامج التاسعة، عن إعجابه بعمر، وطلب منه أن يرسل مقطع فيديو أخر: «عاوزك تضبط القوالة (الغناء) يا عم عمر، وما أعجبني فيه أنه خرج من المألوف، الكل يغني، لكنه قرر أن يقول هذه القصيدة في حب النبي أو انطلاقا من كلام النبي ووصاياه للناس، أعجبني أنه خرج من المألوف، حلوة منك يا عمر، بس أنا عاوزك تظبطك القوالة أكتر».