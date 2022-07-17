مصرع 8 بينهم 7 من أسرة واحدة في اصطدام شاحنة حجارة بعدة سيارات بلبنان

لقي 8 أشخاص بينهم 7 من عائلة واحدة وأصيب 5 آخرين، بعضهم في حالة خطرة، جراء اصطدام شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة، بعدد من السيارات في بلدة «عرسال- محلة عقبة الجرد» بجبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن عائلة بكاملها مؤلفة من 7 أفراد من آل الفليطي لقيت مصرعها، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، على إثر الحادث.

ولقى الأب والأم وأبناؤهما الأربعة «ولدان وبنتان» وزوج الابنة وسائق شاحنة، مصرعهم، بعد أن دهست الشاحنة المحملة بالصخور سيارة الأسرة. وفي وقت لاحق تبين أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا.

الدفاع المدني تستعين بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه خلال عملية الإنقاذ، استعانت القوات بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، كما عملت عناصر الدفاع المدني، على إخماد حريق شب في الشاحنة.

لبنان



من الحادث المأساوي في عرسال حيث اجتاحت شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّا من الحجارة عدداً من السيارات ما أدّى إلى سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى pic.twitter.com/Er8zWfqcTP — ملك السلطنه (@jamlyyyyy_) July 16, 2022

رئيس عرسال: الوضع مأساوي جدا بانتظار دفن الضحايا

من جانبه، أوضح رئيس «بلدية عرسال»، باسل الحجيري، لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن سائق الشاحنة توفي لاحقا في «مستشفى الجعيتاوي» في بيروت، موضحا أن الحادث وقع عصر أمس السبت، في طريق داخلية بين المنازل.

وأشار الحجيري، إلى أن الطريق معروف في مثل هذا الوقت من النهار باكتظاظ هذه الطريق بأهالي البلدة العائدين من قطاف ثمار البساتين، وأوضح المسؤول اللبناني، أن سائق الشاحنة، فقد السيطرة عليها وكانت محملة بكمية كبيرة من الصخور من أعالي الجرد العرسالي من منطقة تعرف بالمقلع.

وتابع الحجيري قائلا، إن هناك صعوبة التعرف على الجثث بسبب الحريق، مضيفا إن الوضع في عرسال مأساوي جدا بانتظار دفن الضحايا.