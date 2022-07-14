راغب علامة يهاجم قادة لبنان: حرقوا البلد وسرقوها وضيعوا مستقبل الشباب

أعرب الفنان اللبناني، راغب علامة، عن كرهه الشديد لقادة لبنان، بدعوى أن هذه القيادات حرقت البلد وسرقت أموال المواطنين وضيعت مستقبل الشباب وحرمت المرضى من الأدوية، وذلك خلال رسالة ألقاها في حفل بجزيرة قبرص بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

راغب علامة يوجه رسالة إلى العالم

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، قال راغب علامة، خلال كواليس حفله بجزيرة قبرص بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إنه يأمل أن يذهب الشر ويأتي الخير، موضحا أن دور الفنانين هو إسعاد المواطنين، ولكن منذ أن حكم القادة لبنان، وهم ينشرون الأوبئة ويشنون الحروب، موضحًا أن دور الفنانين يتمركز حول نشر السلام والحب، بالإضافة إلى رسم الابتسامة على وجوه الجميع.

وقال راغب علامة، عن واقعة حدثت خلال الحفلة بركض طفلة صغيرة نحوه وإعطائه العلم اللبناني، إنه تذكر كل طفل لبناني مظلوم حاليا، بسبب القيادات الطائفية الظالمة التي تحكم البلد، مضيفا أن الشباب يهجرون إلى خارج البلاد، حيث لم يعد هناك مستقبل لشباب وأطفال لبنان في بلدهم.

علامة: أكره قيادات لبنان

ووجه «علامة» رسالة إلى العالم، قائلا: «نحن نعشق لبنان ونموت من أجل ترابه ومياهه وهواه وجباله، لكننا نكره قياداته»، داعيا جميع الشباب والأطفال أن يعلموا أن هؤلاء القادة هم من دمروا مستقبلهم، معربا عن أن قيادات لبنان تعتبر نفسها وكأنها ملكت لبنان، وعند تسليط الضوء عليهم فيما يفعلونه بالبلاد يصوروننا وكأننا نكره لبنان، لكن في الحقيقة هم من يكرهون لبنان.

راغب علامة: لبنان ستعود من جديد

وفي نهاية حديثه لشبكة «سكاي نيوز عربية»، قال «علامة» إن لبنان ستعود من جديد، وقياداته ستذهب إلى مزبلة التاريخ، كما أنهم لم يتمكنوا من ترهيب شعبها، لأن الشعب سيظل يتحدث عمن قام بتخريب البلد.