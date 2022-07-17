الدفاع البريطانية: روسيا عزّزت مواقعها الدفاعية جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنّ روسيا عزّزت مواقعها الدفاعية جنوب أوكرانيا، دون ذكر أي تفاصيل إضافية، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الخامس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية لحماية المدنيين في إقليم دونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

عقوبات على روسيا

وفرضت الدول الغربية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات الاقتصادية وصلت إلى 6 متتالية، وهو ما رد عليه الجانب الروسي بفرض عقوبات مماثلة.