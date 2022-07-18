الفراشيح والجبنة والشاي.. هنا أسلحة طقوس المبيت فوق قمة جبل موسى

الصعود إلى قمة جبل موسى عمل شاق يحتاج إلى قوة تحمل لأن الرحلة طويلة وصعبة، خاصة أن هناك منطقة لا تسير فيها الجمال، ويقوم السياح بالسير على الأقدام والتسلق من أجل الوصول إلى قمة جبل موسى التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 2650 مترا تقريبا.

رحلة الصعود تنقسم إلى قسمين الأول يبدأ من خلف للدير في الرابعة عصرا في موسم الصيف وتستمر لساعتين ونصف تقريبا، أما القسم الثاني في فصل الشتاء حيث تبدأ الرحلة في الثانية عشرة منتصف الليل وتستمر أيضا لساعتين ونصف أيضا.

مشاهدة الغروب.

يقول الشيخ أحمد أبو راشد مستشار دير سانت كاترين أن رحلة الصعود إلى قمة جبل موسى تحتاج مجهود وقوة ولا بد أن يكون هناك تجهيزات من أجل المبيت فوق قمة الجبل، موضحا أن السياح يصلون إلى القمة عبر السير مسافة 2.5 ساعة عن طريق ممرات جبلية وسلالم.

فور الوصول إلى القمة يحتاج السياح إلي الطعام والشراب لتعويض ما فقدوه خلال الرحلة هنا تظهر وجبات خفيفة يعشقها السياح وهي سهلة وطازجة وتوفر فرص عمل للشباب من بدو قبيلة الحبالية، طوال الرحلة تجد كافتيريا بسيطة تقدم مشروبات ومأكولات بسيطة لتعطي قوة من أجل استمرار الرحلة، وهناك أغطية فوق قمة الجبل للمبيت ليلا فوق القمة.

فراشيخ وجبن شاي علي الفحم

رمضان الجبالي دليل بدوي، أحد أبناء مدينة سانت كاترين يقول في تصريح خاص إلى «الوطن» إنه يصطحب مجموعات إلى قمة جبل موسى لمشاهدة برنامج غروب وشروق الشمس من فوق القمة، موضحا أن هناك استمتاع بهذه الرحلة التي تستغرق تقريبا 17 ساعة حيث تبدأ من الرابعة عصرا لمشاهدة الغروب حتى التاسعة صباحا لزيارة دير سانت كاترين.

وتابع أن هناك أسلحة قوية فوق قمة الجبل يستخدمها السياح فور الوصول من أجل تعويض ما فقد منهم خلال الرحلة إلى القمة حيث يتناول السياح الأكلات البدوية البسيط التي تصنع طازجة باستخدام مياه ودقيق وملح وصاج التسوية فقط، بالإضافة إلى الجبن المضاف لها زيت الزيتون والزعتر ويتناول السياح الشاي المصنوع على الفحم بجوار الفراشيح والجبن وهي أفضل وجبة يفضلها السياح.

وقال إن هناك كافتيريات تقدم وجبات متنوعة مثل اللحوم والدجاج والأرز والخضار ومشروبات ساخنة لأن السياح معظمهم لا يحملون سوى حقيبتهم المزود بها ملابس ثقيلة ويعرفون أن هناك أماكن تقدم الطعام والشراب خلال هذه الرحلة الشاقة.