برنامج «شروق وغروب» يجذب آلاف السياح في سانت كاترين.. والعيد بلا حوادث في المدينة

قال اللواء خيري حسين رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة تشهد رواجا سياحيا كبيرا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والمزارات السياحية بالمدينة استقبلت آلاف السياح مطلع هذا الأسبوع، وأوضح في تصريح خاص ل"الوطن" اليوم أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة خلال إجازة عيد الأضحى.

لا حوادث أثناء إجازة العيد

وتابع قائلا أن المدينة لم تشهد أي حوادث طوال فترة العيد، مشيرا إلي أن السياح يأتون بصفة يومية للاستمتاع بمشاهدة شروق وغروب الشمس من فوق قمة جبل موسي، خاصة أن الطقس في سانت كاترين معتدل في الصيف وأفضل من باقي المحافظات، لأنها مرتفعة فوق مستوي سطح البحر.

رحلة الشروق والغروب

قال رمضان الجبالي أحد العاملين في مجال الإرشاد السياحي بمدينة سانت كاترين للوطن إنه جري إعداد برنامج للسياح مع بداية موسم الصيف أطلقوا عليه اسم " غروب وشروق"، ويبدأ من الساعة الرابعة عصرا خلف الدير وتستمر الرحلة ساعتين تقريبا للوصول إلي قمة جبل موسي لمشاهدة لحظات الغروب من فوق أحد أعلى القمم الجبلية.

وأوضح الجبالي أن الرحلة تستغرق 16 ساعة تقريبا. حيث يجري تجهيز عشاء بعد الوصول إلي القمة ومشاهدة الغروب وهناك اماكن فوق الجبل تقدم الوجبات الساخنة والمشروبات، بالإضافة إلي توفير مراتب وبطاطين للمبيت فوق الجبل.

وقال الجبالي إن الطقس بارد فوق الجبل، بالرغم من حرارة الصيف في محافظات مصر والأجمل في هذه الرحلة هو مشاهدة النجوم والفلك في السماء وحركات النجوم التي تعطي انطباعا جيدا للإنسان، خاصة أن المكان فوق قمة مرتفعة وتشعر أن النجوم قريبة.

وأضاف أن السياح يشاهدون أيضا خلال هذه الرحلة لحظات ميلاد وشروق الشمس علي مصر من فوق جبل موسي ثم يتناولون الإفطار لتبدأ رحلة العودة إلي الدير وزيارة معالم الدير، حيث يفتح الدير أبوابه أمام السياح في التاسعة صباحاً.

توافد 4 آلاف سائح من جنسيات مختلفة

أكد رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة استقبلت نحو 4 آلاف سائح خلال الأيام الماضية، من جنسيات مختلفة فهناك الرومانية، الالماني، الروسي، الأوكراني، الارجنتيني، بالإضافة إلي دول من جنوب شرق آسيا.

وأوضح أن التجلي الأعظم الذي يقام حاليا بالمدينة سوف يساعد على مضاعفة عدد السياح لأنه سوف يوفر لهم أماكن إقامة ممتازة وبرامج جذب للسياح من مختلف دول العالم.