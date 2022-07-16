سانت كاترين تستقبل 8500 سائح خلال أسبوع عيد الأضحى

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء انتعاشة سياحية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، واستقبلت المدينة، التي تتميز بارتفاعها فوق مستوى سطح البحر، آلاف السياح من كل حدب وصوب للاستمتاع بمعالمها السياحية وقضاء أوقات فوق جبل موسى، لمتابعة لحظات شروق وغروب الشمس.

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المدينة شهدت إقبالاً سياحياً كبيراً قبل عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الإقبال مستمر حتى الآن، وذلك لزيارة الآثار الدينية والتاريخية الموجودة في المدينة.

وأوضح «العناني» أنه خلال الفترة الماضية، لم تشهد المدينة وقوع أية حوادث فوق الجبال، حيث يجري تنفيذ كل الاشتراطات، من أجل حماية السياح الذين يقومون بالمبيت فوق جبل موسى.

8500 سائح زاروا سانت كاترين

واكد رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة استقبلت خلال أسبوع العيد، حوالي 8500 سائح من مختلف الجنسيات، معظمهم من أمريكا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وإندونسيا، بالإضافة إلى مئات المصريين.

وتابع أن الزيارة لمدينة سانت كاترين من جانب السياح الأجانب تكون لهدفين، الأول إما لاستكمال طقوس الحج الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والغرض الآخر من الزيارة هو الفسحة والاستمتاع لما تحويه المدينة من آثار دينية وتاريخية لا يوجد مثلها في العالم، مثل دير سانت كاترين، الذي يعتبر أحد أقدم الأديرة في العالم.

وقال إن معظم السياح من زوار اليوم الواحد، حيث يقومون بزيارة المدينة لمدة 24 ساعة فقط، خاصةً السياح الذين يقضون إجازاتهم في دهب وشرم الشيخ، وأن السياح الذين يأتون عبر منفذ طابا البري، معظمهم من حجاج طائفة الروم الأرثوذكس.

مشاهدة غروب وشروق الشمس

وقال اللواء طلعت العناني إن برنامج زيارة سانت كاترين يبدأ بالصعود إلى قمة جبل موسي في الرابعة ظهراً، من خلف الدير، وتستمر مدة ساعتين، لمشاهدة غروب الشمس من فوق أعلى قمة جبلية في مصر.

وتابع أن المبيت فوق الجبل له قواعد من أجل الحفاظ على السياح، خاصةً أن الطقس يكون بارداً في الليل، حيث يحمل السياح ملابس ثقيلة، أو يحصلون على أغطية للحماية من البرودة، بالرغم من حرارة الصيف.

وقال إن السياح يبدأون في النزول من على الحبل بعد مشاهدة شروق الشمس، ثم زيارة دير سانت كاترين، والاستمتاع بكل الآثار التاريخية الموجودة داخل الدير.