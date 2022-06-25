جبل موسي يستقبل 1500 سائحا.. واحتفالية كبري لافتتاح «التجلي الأعظم» نهاية العام

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة تستعد لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية في كل المدن بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، موضحا أن مدينة سانت كاترين هذا العام سوف تكون مع أهم حدث في تاريخها وهو التجلي الاعظم الذي يتوقع أن يفتتحه الرئيس هذا العام.

وأضاف المحافظ أن مشروع التجلي الاعظم أحد اضخم المشروعات في تاريخ مدينة سانت كاترين، ويعتبر نقلة تاريخية وحضارية ويهدف إلي جذب مليون سائح سنويا إلي المدينة.

1500 سائحا فوق جبل موسي

وقال اللواء خالد فودة في تصريحات خاصة أن هناك إقبالا سياحيا علي مدينة سانت كاترين منذ بداية العام، خاصة بعد فتح منفذ طابا وتخفيف إجراءات قيود كورونا، مشيراً إلى أن المدينة استقبلت اليوم السبت 1500 سائحا من مختلف الجنسيات حيث قاموا بالمبيت ليلا فوق الجبل لمشاهدة شروق الشمس.

وتابع أن إدارة دير سانت كاترين خففت من إجراءات قيود كورونا وقررت فتح كنيسة التجلي طوال اليوم الزوار، وقال إن زيارة سانت كاترين للسياح تكون تمام الفسحة وزيارة المعالم الأثرية والتاريخية، أو للحج الذي بتطلب صعود جبل موسي وزيارة الدير.

وأوضح المحافظ أن نحو 1500 سائحا صعدوا جبل موسي لمشاهدة لحظات شروق من فوق قمة الجبل الذي يرتفع لنحو 2600 متر فوق مستوي سطح البحر.

مشروع التجلي الاعظم

وأكد محافظ جنوب سيناء انتهاء تنفيذ 80% من أعمال مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، حيث يجري تنفيذ 20 مشروعا في المدينة، ويتوقع أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع علي هامش انغقاد قمة المناخ المقبلة بمشاركة 30 الف مشارك من مختلف دول العالم.

وقال إنه من المقرر إقامة احتفالية كبرى بافتتاح هذا المشروع بمشاركة سفراء ورؤساء دول نهاية هذا العام.