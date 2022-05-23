«بقال» ينهي حياة زوجته لشكه في سلوكها.. والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي

«من الشك ما قتل».. بهذا المبدأ أقدم بقال على قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقد العزم على التخلص من زوجته لشكه في سلوكها.

أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الستار بالحكم على المتهم بقتل زوجته، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، اليوم.

حكاية بقال قتل زوجته

وفي وقت سابق، حددت المحكمة التي تعقد برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد، وأيمن محمد عثمان، جلسة اليوم الاثنين الموافق 23 مايو للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 27767 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم «سمير. ق، 41 عامًا، نقاش ومالك حانوت بقالة»، بقتل زوجته المجني عليها «م. م» عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها لشكه في سلوكها، وعلى أثر مشادة كلامية فيما بينهما أخرج سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه، ووجه إليها عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، وهو ما أسفر عن إحداث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

أوراق القضية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز جوهر «الحشيش» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد التعاطي، فضلا عن حيازته وإحرازه عدد 3 أسلحة بيضاء «مطاوي» بدون مبرر أو مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بوقوع جريمة قتل، بعدما أقدم نقاش ومالك حانوت، على إزهاق روح زوجته بعدما حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وإثرها استل سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه وسدد لها طعنة نافذة أودت بحياتها.

على الفور وبعد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج، وتبين صحة الواقعة، وأن الدافع وراء ارتكاب الزوج المتهم الجريمة هو شكه في سلوك زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل، وانتهت التحقيقات ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية، وأصدرت المحكمة ضده حكمها السابق بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وبعد ورود رأي المفتي قضت المحكمة اليوم بإعدامه شنقا.