تغيب فتاة عن منزلها بالطالبية ووالدها يحرر محضرا بالواقعة

حرر أحد الأشخاص محضرًا حمل رقم 5310\2022 إداري الطالبية يفيد بتغيب نجلته وعدم عودتها إلى المنزل بنطقة الهرم بعدما كانت تتنزه مع صديقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ويجري رجال الشرطة تحريات مكثفة فى الواقعة.

مكالمة هاتفية أخيرة

ورد بلاغ الى قسم شرطة الطالبية من أحد الأهالى يفيد تغيب ابنته المدعوة سارة، وقال الأب فى بلاغه إن ابنته كانت تتنزه مع صديقتها وبعدما انتهت هاتفته وأبلغته بقدومها الى منزلهم فى منطقة الهرم بالجيزة، ولكنه تفاجأ بعدم رجوعها إلى المنزل مرة أخرى، وحاول مرارًا وتكرارًا التواصل معها هاتفيًا ولكنها لم تكن تجيب على الهاتف وتم إغلاق هاتفها، فتسلل القلق إلى قلبه وتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا بالواقعة حمل رقم 5310\2022 إداري الطالبية.

آخر مكان تواجدت به الفتاة

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة فى الواقعة أن الظهور الأخير لنجلته حسب تتبع هاتفها أنها كانت متواجدة فى منطقة «كعابيش» بالهرم، ويجري رجال الشرطة تحريات مكثفة حوال الواقعة.