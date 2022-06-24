ضبط أم استعانت بابنيها لقتل ابنتها لتغيبها عن المنزل في الطالبية

استعانت ربة منزل في الجيزة بابنتها وابنها للاعتداء على شقيقتهما بالضرب وتقييدها حتى فارقت الحياة، بسبب اعتياد المجني عليها التغيب عن المنزل، وألقت أجهزة الأمن القبض على الأم وابنتها، فيما تواصل البحث عن الابن الهارب، وقررت النيابة حبس المتهمتين على ذمة التحقيق.

تلقى العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغا من الأهالي بوفاة فتاة محتجزة بالشقة سكنها.

المجني عليها تبلغ من العمر 17 عاما

بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عُثر على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 17 عاما، بها آثار تقييد باليدين والساقين وآثار جنزير على وسطها.

دائمة الغياب عن المنزل

وكشفت التحريات أن أمها وشقيقتها وشقيقها احتجزوها وقيدوها بحبال وجنزير، لأنها دائمة الغياب عن المنزل، فقيدوها وتعدوا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، من ضبط والدة المجني عليها وشقيقتها، وجارٍ إعداد الأكمنة لضبط شقيقها، وبمواجهتهما اعترفتا أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، بارتكاب الجريمة، بسبب اعتيادها التغيب عن المنزل، فتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.