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كشف غموض تغيب فتاة من ذوي الهمم بسوهاج: هربت من معاملة زوجة والدها

كتب:

محمد بركات
08:30 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
قوات الشرطة_ ارشيفية

قوات الشرطة_ ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض تغيب فتاة عن منزل أسرتها بمحافظة سوهاج، حيث تبين أنها من ذوي الهمم، وأنها تركت المنزل بسبب سوء معاملة زوجة والدها لها.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنا صورة للفتاة المتغيبة، ومرفق بالمنشور بيانات شقيقها، وتم إجراء التحريات، وأثناء ذلك تبين حضور ربة منزل إلى قسم الجيزة، وبصحبتها الفتاة المتغيبة.

وبسؤال ربة المنزل، تبين أنها عثرت على الفتاة في أحد القطارات المتجهة من بني سويف في اتجاه الجيزة، وأخبرتها أنها تركت مسكن أهليتها بمحافظة سوهاج لسوء معاملة زوجة والدها لها.

وتوصلت الأجهزة الأمنية لشقيق الفتاة، حيث قرر أن شقيقته تركت مسكن الأسرة في سوهاج، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيقات. 

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