جروبات الغش على «تليجرام» تزعم تداول أجزاء من أسئلة وإجابات الجيولوجيا

تداولت جروبات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، أجزاءً من أسئلة امتحان الجيولوجيا، زاعمين أنه من الامتحان الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2022، في اللجان الامتحانية، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات.

تداول إجابات الجيولوحيا للثانوية العامة

وبعد دقائق من تداول أجزاء من اسئلة الامتحان، نشرت صفحات الغش إجابات الأسئلة التي زعمت أنها لامتحان الجيولوجيا للثانوية العامة، الذي يؤديه الطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش في غرفة العمليات يتتبع جميع الأسئلة المتداولة، والمزعوم أنها لامتحان الجيولوجيا، مؤكدًا أنه في حالة التحقق منها، وأنها الأسئلة الموجودة مع الطلاب في اللجان، سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين فورا.

عقوبات صارمة على الغشاشين

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على الغشاشين وعلى كل من حاول تصوير أو نشر الأسئلة على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لقانون مكافحة الغش.