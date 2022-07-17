طلاب الثانوية العامة علمي يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحانات الثانوية العامة 2022، صباح اليوم الأحد، امتحانات مادتي الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، لطلاب شعبة علمي رياضة، والجيولوجيا والعلوم البيئة لطلاب شعبة علمي علوم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للتصدي للموجة السادسة، علاوة على تأمين مشدد من قبل أفراد الأمن لوصول الأسئلة مقر اللجان الامتحانية.

أسئلة التفاضل والتكامل والجيولوجيا تعتمد على الفهم وليس الحفظ

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 جميعها جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، مشيراً إلى أن أسئلة امتحاني التفاضل والتكامل والجيولوجيا سوف تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، وأن الأسئلة ستكون بعيدة تماماً عن التعقيد، حيث تحوي الأسئلة على 25% للطالب المتميز، و75% للطالب المتوسط، موضحاً أن الوزارة تسعي إلي تطوير منظومة الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية.

إجراءات مشددة لمنع الغش الإلكتروني داخل لجان الامتحانات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع الغش الإلكتروني، لافتاً إلى أنه تم تحويل ما يقرب من 59 محضر غش إلى الشؤون القانونية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مضيفاً أن هناك أعمال تفتيش تتم لجموع الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات.

لم ترصد حالات كورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

وأضاف المصدر، أن وزارة التربية والتعليم، لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال سير الامتحانات، بفضل تنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية من خلال تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ودورات المياه، وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.