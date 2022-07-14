موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022.. 34 ألف طالب راسب

موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث جوجل من جانب طلاب الدبلومات الفنية جميع التخصصات (زراعي - صناعي - تجاري- فندقي) والتعليم والتدريب المزدوج والمدارس التطبيقية التكنولوجية، بعد إعلان نتيجة الدور الأول بنسبة 80.84% لنظام 5 سنوات، وبنسبة نجاح 69.35% نظام الثلاث سنوات.

موعد امتحانات الدور التاني للدبلومات الفنية 2022

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022، تعقد 30 يوليو الحالي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد أثناء إجراء الامتحانات.

215 ألف طالب سيؤدون امتحانات الدور التاني

وأضاف نائب وزير التعليم: «يؤدي امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية (زراعي - صناعي - تجاري - فندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، 215 ألفا و572 طالب بنسبة 27.31%، أما إجمالي الباقين للإعادة فيبلغ عددهم 34204 طالبا بنسبة 4.33%».

وأشار مجاهد، إلى أنّ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية مرت بسلام دون أي مشكلات أو معوقات في سير الامتحانات، ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا خلال الامتحانات.

22 شهادة في جميع التخصصات بالدبلومات الفنية

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنّ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات الدور الأول في جميع التخصصات بلغ نحو 789351 طالبا، وعدد الناجحين 539564 طالبا بنسبة نجاح 68.36%، مشيرا إلى أنّ الدبلومات الفنية لها أكثر من أسلوب للدراسة «نظامية – تعليم مزدوج – إعداد مهني - نظام العمال»، وبالتالي تصل الشهادات بها إلى 22 في جميع التخصصات بنظاميها.